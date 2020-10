Uma nota do Ministério da Saúde informa que a governante, que se deslocou terça-feira àquela província do sul de Angola, para constatar os danos causados pelo incêndio no Hospital Geral de Ondjiva, capital do Cunene, lamentou a morte de um doente grave e de um recém-nascido, que necessitava de cuidados especiais.

O incêndio registado na noite de segunda-feira, afetou as áreas do bloco operatório, enfermarias cirúrgicas e o posto de armazenamento de oxigênio.