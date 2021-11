Segundo uma nota a que a Lusa teve acesso, os empregadores que celebrem contratos de trabalho com pessoas desempregadas, jovens, portadores de deficiência e estagiários terão benefícios que se traduzem na redução de 50% ou isenção da taxa contributiva da sua responsabilidade, conforme o caso, por um período de 6 a 12 meses, após o início da vigência do contrato

O diploma contém ainda medidas de promoção da vinculação das pessoas contratadas ao sistema de proteção social obrigatória e de regularização voluntária da divida das empresas à Segurança Social

A Comissão Economia aprovou ainda o relatório de balanço da execução do plano de desenvolvimento nacional 2018-2022 até ao III Trimestre de 2021, segundo o qual as metas (349 indicadores) foram executadas em 61,3%

Na mesma ocasião foi aprovado um diploma que identifica e define as linhas gerais da reforma do setor empresarial publico, que passa entre outros objetivos pelo redimensionamento da presença do Estado e incremento dos níveis de transparência e de qualidade do reporte financeiro

