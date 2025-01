"O programa que iremos cumprir ao longo do quinquénio [2025-2030] será realista, intersetorial e abrangente a todas as comunidades. A nossa governação irá pautar-se pela honestidade, humildade, eficiência e transparência dos nossos servidores públicos, combatendo a corrupção, o desperdício e uso indevido de recursos públicos", afirmou Eduardo Mariamo.

A promessa foi feita durante uma cerimónia pública realizada na cidade de Nampula, conhecida como capital norte de Moçambique, depois de ter sido empossado no cargo na segunda-feira, pelo novo Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo.

Eleito em 09 de outubro pela lista da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder), Eduardo Mariamo prometeu ainda uma governação inclusiva, com a realização, duas vezes por ano, de sessões do governo provincial abertas ao público.

"Para que possamos auscultar a população e receber os seus valiosos contributos, colocando o cidadão de Nampula como o fiscalizador principal da gestão da coisa pública", afirmou.

Nampula é a província mais populosa do país, com cerca sete milhões de habitantes, e o maior círculo eleitoral de Moçambique, tendo sido uma das províncias que registou maior contestação pós-eleitoral nos últimos três meses, depois de a Frelimo ter vencido as eleições para a Assembleia da República, em todas as assembleias provinciais e governadores, e eleito o candidato presidencial, Daniel Chapo.

Diante de centenas de populares que assistiram à apresentação pública, Mariamo garantiu que todas as receitas arrecadadas na província serão divulgadas publicamente, com vista a resgatar valores de ética e honestidade.

"Para que qualquer cidadão tenha acesso e saiba como foi aplicada a sua contribuição fiscal. Neste capítulo, seremos implacáveis para atos desviantes, criminosos e nocivos ao Estado, particularmente nos concursos e finanças públicas. Reiteramos que queremos que cada cidadão de Nampula fiscalize as nossas ações, para resgatarmos os valores essenciais da ética, honestidade, civismo e deontologia profissional", afirmou.

A cerimónia de apresentação pública de Eduardo Mariamo -- que sucede a Manuel Rodrigues, eleito também pela Frelimo nas eleições de 2019 - foi dirigida pelo ministro da Função Pública e Administração Estatal, Inocêncio Impissa, em representação do presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo.

