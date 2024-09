Em comunicado, a GNR adianta que no âmbito da operação vão ser fiscalizadas a alteração de características e transformação de veículos, os tempos de condução diária e semanal, pausas e períodos de descanso diários e semanais e a utilização dos dispositivos de segurança.

Vão ser também fiscalizadas as condições de circulação dos veículos, nomeadamente o estado dos pneus, utilização e manuseamento do telemóvel e a condução sob influência do álcool ou sob de drogas.

Durante a operação, que se realiza no continente nas vias com maior volume de veículos de pesados de transporte de passageiros, visa ainda fiscalizar velocidades instantâneas do veículo, registadas pelo aparelho de controlo durante as últimas 24 horas, e o funcionamento do aparelho de controlo (tacógrafo).

A operação decorre, mais uma vez, no âmbito do Euro Contrôle Route (ECR), um grupo de organismos europeus de fiscalização dos transportes rodoviários, que tem por objetivo melhorar a segurança rodoviária e a sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho no transporte rodoviário.

