"Na sequência de um alerta de incêndio, a informar que um indivíduo estava a atear fogo em zona agrícola confinante a uma área residencial, os militares da guarda deslocaram-se ao local e conseguiram identificar o presumível autor do crime, com o apoio de populares que se encontravam na zona", refere a GNR, em comunicado.

Esta força de segurança acrescenta que apreendeu um isqueiro e, no seguimento das diligências, contactou a Polícia Judiciária.

"Com esta detenção, a GNR já efetuou 53 detenções por incêndio florestal no presente ano de 2022, mais uma do que em todo o ano de 2021 (52 detenções)", indica a GNR.

O detido foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Monção para aplicação das medidas de coação.

