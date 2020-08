"A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, no dia 25 de agosto, apreendeu 670 quilos de sardinha por não ter sido sujeita ao regime de primeira venda em lota (fuga à lota), na Gafanha da Nazaré", dá conta aquela força policial, em comunicado.

A GNR explica que, no decorrer de uma ação de fiscalização levada a cabo pelos seus militares, com o objetivo de controlar o cumprimento das regras de descarga, transporte, comercialização e regime de primeira venda de pescado fresco na lota de Aveiro, foram encontradas, no cais de descarga, várias dornas abandonadas com sardinhas no seu interior".

O pescado fresco "não tinha sido sujeito ao regime de primeira venda em lota, o que constitui infração punível com coima até 3.740 euros", descreve a força policial.

Quanto à sardinha apreendida, "após análise higiossanitária, foi sujeita ao regime de primeira venda", esclarece a GNR.

MSO // JAP

Lusa/Fim