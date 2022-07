Este espaço em Lisboa dedicado à reflexão sobre arquitetura contemporânea, inaugurado em 2012 com a exposição "O Ser Urbano. Nos Caminhos de Nuno Portas", sobre os 50 anos do percurso profissional deste arquiteto de referência, celebra o décimo aniversário com uma programação até domingo.

A Garagem Sul apresentou nos últimos dez anos 29 exposições - vistas por um total de 137.743 visitantes - 25 conferências internacionais, quatro construções "Praça de Verão", lançou 16 publicações, realizou debates, ciclos de cinema e visitas guiadas, segundo dados enviados à agência Lusa.

Criada pelo CCB para funcionar como um "laboratório onde se descobrem os mecanismos para transformar os lugares habitados", o espaço celebra agora uma década com três dias de oficinas, ´performance´ e visitas guiadas a exposições.

Na sexta-feira, pelas 18:00, segundo a programação da Garagem Sul, está prevista a inauguração de um novo espaço de acolhimento com a presença da Livraria A+A, e às 21:30, a apresentação de "Invasor Abstracto #5", uma ´rádio-performance´ por OSSO coletivo, com Ricardo Jacinto, Pedro Tropa, Teresa Santos e Nuno Morão.

No sábado estão programadas, a partir das 11:00, a oficina "Cubos Sonoros", uma visita guiada para famílias e o programa "To build a home" por Adriano Reis, no âmbito da exposição "Sound It. Rádio Antecâmara", com MUAY, banda constituída por Hugo Ferreira e Nuno Melo Sousa.

À mesma hora da manhã de domingo começa a oficina "O som que nos rodeia", seguindo-se "Na Cozinha do Conselheiro Ayres", por João Soares, no âmbito da exposição "Sound It. Rádio Antecâmara", e uma visita guiada.

Esta programação é o ponto de partida da parceria entre a Garagem Sul e a Fundação Millennium BCP para a temporada 2022-2024, que passa a ser o novo mecenas daquele espaço, segundo o CCB.

Atualmente, a Garagem Sul tem patentes a exposição "Sound it. Rádio Antecâmara", com curadoria de Alessia Allegri e Pedro Campos Costa, que apresenta a dimensão sonora do espaço, acompanhada por "Os Novos Novos", com curadoria de André Tavares, sobre "uma nova geração de profissionais que mostram a vitalidade da arquitetura".

Ao longo de uma década, este espaço no CCB apresentou - entre cerca de três dezenas - as exposições "Sou Fujimoto. Futurospective Architecture", no ano seguinte ao da inauguração, e depois, "Tanto Mar - Portugueses fora de Portugal" (2014), "Carrilho da Graça: Lisboa" (2015), "Eduardo Souto de Moura: Continuidade" (2016), "Victor Palla e Bento d'Almeida: Arquitetura de outro tempo" (2017), "Desenhos de Marques da Silva no Atelier Laloux 1890-1896" (2018), "A Universidade Está no Ar. Difundir a Arquitetura Moderna Reino Unido/1975-1982" (2019), "O Mar é a Nossa Terra. A construção sensível da linha de costa" (2020).

No ano passado foram apresentadas as exposições "Em Casa. Projetos para Habitação Contemporânea", e "Fragmentos Arqueológicos da Arquitetura Portuguesa (1987-2006)".

AG // TDI

Lusa/Fim