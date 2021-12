Iaia Djaló morreu na segunda-feira em Dacar vítima de doença súbita.

Líder do Partido da Nova Democracia, que fundou após ter abandonado o Partido de Renovação Social (PRS), Iaia Djaló foi eleito deputado nas legislativas de 2019 e entrou para o atual Governo, liderado por Nuno Gomes Nabiam, na última remodelação governamental, feita em abril passado.

Formado em língua na Nigéria, Iaia Djaló já tinha, em outros governos, ocupado as pastas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério do Comércio.

As cerimónias fúnebres realizaram-se hoje em Bissau.

MSE // VM

Lusa/Fim