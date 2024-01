"É preciso contextualizar que o Porto da Beira [na província de Sofala], funciona 24 horas. Então, faltava o posto de Machipanda para poder fazer essa correspondência porque os camiões eram liberados e ficavam acumulados aqui no meio, entre o porto e o posto [fronteiriço]", disse Abílio Mathe, porta-voz da direção provincial de Migração de Manica, no centro de Moçambique, citado pela Rádio Moçambique.

A medida está em vigor desde segunda-feira, acrescentou o porta-voz da migração.

Segundo o responsável, a circulação contínua entre Moçambique e Zimbabué, pelo centro do país, obrigou as autoridades dos dois Estados a aumentarem o pessoal nas fronteiras para responder à procura.

Não importando a hora de saída do porto, "a qualquer altura há a possibilidade de fazer a travessia, isto é um ganho maior a todos os níveis", referiu Abílio Mathe.

De acordo com o porta-voz da migração em Manica, até domingo a fronteira de Machipanda funcionava entre as 06:00 e as 22:00, o que condicionava a travessia de pesados, na sua maioria de transporte de mercadorias, criando enormes filas na região, assim como no Zimbabué.

Além de Machipanda, a fronteira de Ressano Garcia, a principal entre Moçambique e África do Sul, também já funciona 24 horas por dia desde 2022.

LN // VM

Lusa/Fim