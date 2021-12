"Uma parte do dinheiro que já foi recuperado [no combate à criminalidade económica] devia ser visivelmente investido em benefícios para a população e nesta parte [João Lourenço, Presidente de Angola] está a falhar, fala-se em recuperações, mas ainda não se está a ver o resultado."

Rui Verde, especialista em Direito e investigador da Universidade de Oxford

Lusa, 02-02-2021

"Quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam."

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, a um grupo de apoiantes, fora do Palácio da Alvorada, a sua residência oficial, em Brasília

18-01-2021

"Todos nós conhecemos a natureza violenta do sistema, todos nós conhecemos as práticas das nossas forças de ordem pública e segurança."

Abel Chivukuvuku, líder do PRA-JA -- Servir Angola, sobre o alegado uso de força e abuso de poder por parte das forças de segurança em incidentes ocorridos no Cafunfo, província angolana da Lunda Norte, dos quais resultou um número indeterminado de mortos e feridos

03-02-2021

"Pensamos que a pior coisa que podemos fazer é tentar enfrentar um poder que se instalou há 45 anos de forma descoordenada, por isso, devemos fazer todo o esforço possível para ajudar o MPLA a ir para a oposição, porque só na oposição é que o MPLA vai perceber a realidade deste país."

Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático, em conferência de imprensa, em Luanda, sobre a situação socioeconómica e política do país

18-02-2021

"Penso que não há dúvidas de que a democracia está posta em causa na Guiné-Bissau."

Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde

Lusa, 12-03-2021

"Não podemos continuar com a política de avestruz [...]quando afirmamos que ainda não existe transmissão comunitária [da covid-19]. O quê é que pretendemos esconder? Temos vergonha de dizer a verdade? Porquê insistimos numa tese que não convence."

Mari Alkatiri, ex-primeiro-ministro timorense, líder da Fretilin

Facebook, 15-03-2021

"Na terça-feira, 3.158 pessoas morreram de covid-19 no Brasil, o maior genocídio da nossa história. A nossa atenção não deve incidir sobre as eleições do próximo ano, mas sobre o combate ao vírus e a vacinação da população. Temos de salvar o Brasil da covid-19."

Lula da Silva, ex-Presidente do Brasil

Semanário alemão Der Spiegel, 26-03-2021

"Fui eleito democraticamente como o mais novo Presidente da Guiné-Bissau, daqui para a frente, quem vier substituir-me um dia, que seja ainda mais novo, se não for assim, não aceitem."

Umaro Sissoco Embalo, Presidente da Guiné-Bissau, na abertura da primeira Academia Política e Ideológica Kumba Yalá, organizada pela Juventude do Partido da Renovação Social

27-03-2021

"Hoje 300 mil mortes me separam dele [Jair Bolsonaro]. Não me arrependi de ter trabalhado no governo com seriedade, mas entendi que ele não presta e não sente o peso da cadeira."

Luis Henrique Madetta, primeiro dos quatro ministros da Saúde que passaram pelo atual governo brasileiro

Diário de Notícias, 29-03-2021

"Depois que o último brasileiro for vacinado, se sobrar uma vacina, então vou decidir se me vacino ou não. Esse é o exemplo que um chefe deve dar. Igual ao quartel. Geralmente o comandante é o último a se servir. É o que dá exemplo a todos."

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil

Facebook, 03-04-2021

"O que as pessoas querem é uma Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para as pessoas porque, se não responder aos problemas das pessoas, não existe."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, durante um seminário internacional, organizado pela RDP África

15-04-2021

"Fizemos uma boa campanha, um bom combate, conseguimos convencer os cabo-verdianos da justeza das nossas propostas para o futuro."

Ulisses Correia e Silva, proclamando a vitória nas eleições legislativas em Cabo Verde

18-04-2021

"Não construí nada baseado no petróleo."

Isabel dos Santos, empresária angolana

Bloomberg, 24-04-2021

"O Presidente João Lourenço tem uma campanha de perseguição contra a minha pessoa."

Welwitschea dos Santos, conhecida por Tchizé dos Santos, filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, comentando as notícias de que o seu nome está numa lista de angolanos cujos bens em Portugal foram coligidos a pedido de Angola

26-04-2021

"Com o presidente João Lourenço, regredimos naquilo que são as referências da democracia e da liberdade."

Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA

Jornal de Notícias, 01-05-2021

"A nossa organização [CPLP] não deve permanecer alheia a esta tragédia [violência armada na província moçambicana de Cabo Delgado]. Uma família de irmãos deve ser regulada pelos princípios de equidade e solidariedade."

Teodoro Obiang, Presidente da Guiné Equatorial, na sessão de abertura da primeira cimeira de negócios da Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, em Malabo.

05-05-2021

"Se o Parlamento brasileiro, por maioria qualificada de três quintos (...), aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, é sinal que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado."

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, na habitual transmissão em vídeo na rede social Facebook

06-05-2021

"O meu país vive uma situação difícil. Temos a presença do neoliberalismo que, com um Governo neofascista, é responsável talvez por um dos maiores processos de genocídio da história da humanidade."

Dilma Rousseff, ex-presidente brasileira

12-05-2021

"É um grande erro pensar que o mundo está seguro enquanto África carece de proteção contra o vírus."

Moussa Faki Mahamat, presidente da comissão da União Africana

19-05-2021

"Precisamos e queremos apoios [para combater o terrorismo na província de Cabo Delgado], sem proclamarmos a nossa resignação neste processo de defesa da pátria e da nossa liberdade."

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique, na abertura da IV sessão do Comité Central da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder

22-05-2021

"Aqui as pessoas são executadas, são assassinadas, e há muitas estratégias para o fazer."

Anacleto Micha, ativista equato-guineense

Lusa, 23-05-201

"Enquanto uns vão a Marte por divertimento, a África subsaariana tem 600 milhões de pessoas sem acesso a eletricidade."

Cristina Duarte, vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas para África

15-06-2021

"500 mil mortos por uma doença [covid-19] que já tem vacina, num país que já foi uma referência mundial em vacinação, isto tem um nome e é genocídio."

Lula da Silva, ex-Presidente do Brasil

19-06-2021

"Essa Globo [rede de televisão brasileira] é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Cala a boca, vocês são uns canalhas. Vocês fazem um jornalismo canalha, que não ajuda em nada. Não ajudam em nada. Destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. Não prestam."

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, respondendo a jornalistas

22-06-2021

"Há um problema com a Guiné Equatorial. Um problema que ninguém ignora, com a obrigação que tem de cumprir os compromissos que assumiu. Caso não os cumpra, não pode fazer parte desta comunidade [CPLP].

António Costa, primeiro-ministro, à margem da cimeira da CPLP, em Luanda

17-07-2021

"A desordem na Guiné-Bissau acabou e nem eu tenho o direito de fazer desordem."

Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau

26-07-2021

"Dança quem está na roda. Eu estou nesta roda, estou muito feliz por estar nesta roda e nesta dança."

Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado pelos jornalistas sobre a ausência do homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, na cerimónia de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo

31-07-2021

"Hoje, os nossos alunos conhecem mais Fidel Castro de Cuba [do que ] Agostinho Neto, Holden Roberto e Jonas Savimbi. São muito poucos os alunos que conhecem as grandes figuras históricas e heroicas do nacionalismo angolano."

Manuel Correia, 'ministro' da Educação do "Governo Sombra" da Unita, maior partido da oposição em Angola

04-08-2021

"Não conheço este senhor e não tenho nenhum interesse em matá-lo. Se ele fez estas acusações vou levá-lo a tribunal para que prove que estou por detrás da tentativa do seu assassinato."

Umaro Sissoco Embalo, Presidente da República da Guiné-Bissau, ameaçando processar judicialmente o advogado e ativista Luís Vaz Martins, que o responsabilizou publicamente por uma alegada tentativa de assassínio de que terá sido alvo.

07-08-2021

"Quem está com Deus e com o povo tem o poder. Um ou dois juízes do Supremo Tribunal Federal não vão decidir o destino de uma nação."

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, numa referência à crise institucional causada pela sua campanha para desacreditar o atual sistema eleitoral eletrónico

07-08-2021, CNN Brasil

"Talvez o custo mais devastador e duradouro da captura do Estado e da corrupção [fomentada pelo partido no poder desde 1994] seja o seu impacto sobre a confiança do povo da África do Sul nos líderes e funcionários em quem depositaram grande confiança e responsabilidade",

Cyril Ramaphosa, Presidente sul-africano

12-08-2021

"Ainda não sou candidato. Mas estou na fila. Vou confessar que nunca tive tanto desejo de ser Presidente como tenho agora com 75 anos."

Lula da Silva, ex-Presidente do Brasil, numa mensagem nas redes sociais

17-08-2021

"O terrorista está no mato e nós não temos contactos: nem para poder dialogar e saber quem é ou o que ele quer. Não há essa possibilidade."

Valige Tauabo, governador da província moçambicana de Cabo Delgado

Lusa, 18-08-2021

"No mundo, 140 países vacinaram pelo menos 10% da sua população, mas no nosso continente [África], apenas quatro países conseguiram atingir este objetivo, devido a desigualdades chocantes no acesso às vacinas."

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde

24-08-2021

"Já me chamaram de [Vladimir] Putin da África, de Kim Jong-un da África. Não gosto de desordem. Isso é do militar. É difícil que civis nos entendam. Civis gostam muito de bagunça, são pessoas que não gostam de regra."

Sissoco Embalo, Presidente da Guiné-Bissau, em visita oficial ao Brasil

26-08-2021

"Povo armado jamais será escravizado."

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, enquanto falava com apoiantes em Brasília

27-08-2021

"Hoje não temos classe média, temos apenas três classes: os miseráveis, os pobres e os marimbondos [alusão a vespas], que são os ricaços."

Manuel Fernandes, presidente da coligação angolana CASA-CE

Lusa, 29-08-2021

"É muito desagradável num país que se diz democrático, num Estado de direito, termos atores políticos, por não serem da mesma cor política, presos durante três meses, depois postos em liberdade sem culpa formada, sem um julgamento."

Carlos Vila Nova, Presidente da República eleito de São Tomé e Príncipe

Lusa, 08-09-2021

"Começamos a ter uma perigosa tendência de o poder ser tirado à força. Isso é totalmente inaceitável."

António Guterres, secretário-geral da ONU, sobre o golpe de Estado que teve lugar na Guiné-Conacri

10-09-2021O

"Timor-Leste perdeu um amigo e um companheiro de luta em momentos decisivos para a vida do nosso país. Jorge Sampaio é o exemplo do político que se empenha com seriedade e coerência. Será sempre uma fonte de inspiração."

Francisco Guterres Lú Olo, Presidente de Timor-Leste, sobre a morte do ex-Presidente da República de Portugal

12-09-2021

"Os fatores da revolta e da insurgência em Cabo Delgado [Moçambique] são estruturais e sistémicos e têm substrato na exclusão social, económica e política, logo o estancamento da violência nunca seria conseguido com a brevidade que, se calhar, muitos estariam à espera."

João Feijó, pesquisador do Observatório do Meio Rural

Lusa, 04-10-2021

"Está mais do que evidente, do ponto de vista da análise comparativa em termos empíricos, que Angola não é uma democracia."

Domingos da Cruz, ativista angolano

Lusa, 04-10-2021

"Historicamente, a diplomacia brasileira sempre foi respeitada. Bolsonaro jogou tudo isso no lixo. (...) Com ele, o Brasil se tornou um pária internacional. Ninguém quer recebê-lo ou ser recebido por ele."

Lula da Silva, ex-Presidente do Brasil

Libération, 07-10-2021

"Não há esconderijo seguro para os bens de pessoas que os adquiriram lesando profundamente o erário público."

João Lourenço, Presidente de Angola, em mensagem à Nação

15-10-2021

"Gosto muito da ideia da 'geringonça'."

Guilherme Boulos, ex-candidato presidencial brasileiro

Lusa, 17-10-2021

"Trata-se de uma grande vitória do povo de Cabo Verde."

José Maria Neves, após a eleição como quinto Presidente de Cabo Verde

17-10-2021

"O facto de ele [José Eduardo dos Santos] ter voltado é bom para toda a gente, não apenas para a nossa relação, mas bom para o país, bom para o partido."

João Lourenço, Presidente de Angola

19-10-2021

"O regime presidencialista é aquele que serve melhor os interesses dos guineenses e da Guiné-Bissau porque nós somos aprendizes da democracia, somos democratas apenas desde 1994."

Fernando Vaz, porta-voz do Governo guineense

Lusa, 01-11-2021

"O presidencialismo no Brasil está roto e esfarrapado."

Michel Temer, antigo Presidente do Brasil

Expresso, 17-11-2021

"A China fornecerá a África mais mil milhões de doses de vacinas, incluindo 600 milhões sob a forma de doações e 400 milhões sob outras formas, como a criação de unidades de produção de vacinas."

Xi Jinping, Presidente chinês, num discurso remoto transmitido no Fórum de Cooperação China-África

29-11-2021

"O povo africano não pode ser responsabilizado pelo nível imoralmente baixo das vacinas disponíveis em África, e não deve ser penalizado por ter identificado e partilhado informações científicas e sanitárias essenciais com o mundo."

António Guterres, secretário-geral do ONU após a deteção da variante Ómicron na África do Sul e o anúncio do fecho de fronteiras a cidadãos de vários países da África Austral, incluindo Moçambique

29-11-2021

"É uma espécie de novo 'apartheid'."

Mia Couto, escritor moçambicano, sobre o mesmo assunto

01-12-2021

"A dívida pública é uma bomba atómica a caminho do continente africano, na direção de vários países, principalmente depois do início da pandemia."

Olavo Correia, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde

02-12-2021

"A situação do país é catastrófica. [A Guiné-Bissau está a aproximar-se] perigosamente de uma situação de não Estado."

Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)

02-12-2021

"Estamos [países da África Austral] a atravessar um dos momentos mais turbulentos. Se levarmos em consideração eventos recentes, vamos notar que estamos perante um coquetel de pobreza regional."

Graça Machel, ativista moçambicana, na sessão de abertura da cimeira organizada pela Rede de Defensores dos Direitos Humanos da África Austral

02-12-2021

"Não se trata de uma punição [proibição da entrada de viajantes de África], são medidas recomendadas pelos nossos responsáveis de saúde e pelos nossos especialistas. Ninguém quer que isto seja permanente."

Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca

03-12-2021

"A CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] praticamente replica a organização das organizações regionais, com reuniões ministeriais de ministros de defesa, do turismo, comandantes da polícia. Francamente para quê? Eu não me importo. Se me convidarem para uma reunião de ministros de turismo na Foz de Iguaçu, no Brasil, eu alegremente vou."

José Ramos-Horta, ex-Presidente timorense

04-12-20212

