No centro de uma polémica relacionada com incorreções na informação curricular do procurador europeu José Guerra, Francisca Van Dunem é ouvida hoje, às 17:00, no parlamento "com caráter de urgência".

Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, presidida pelo deputado social-democrata Luís Marques Guedes, aprovou para o efeito por unanimidade requerimentos do PS, PSD, CDS-PP e BE, numa fase em que a governante tem estado na mira da oposição e vários partidos reclamam a sua demissão.