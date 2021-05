Segundo as autoridades sanitárias francesas, a campanha de vacinação continua a decorrer a um ritmo elevado e quase um quarto da população francesa já foi vacinada com, pelo menos, uma dose da vacina, num total de 16,13 milhões de pessoas.

Dessas, 6,68 milhões foram já vacinadas com a segunda dose, o equivalente a cerca de 10% da população.

Por outro lado, o número de doentes infetados internados nas unidades de cuidados intensivos voltou a subir, atingindo os 5.630, superando novamente a barreira dos 5.600.

A saturação nas UCI tinha vindo a reduzir-se paulatinamente nos últimos dias, chegando mesmo a baixar das 5.600 no domingo.

Numa altura em que o país cumpre uma nova etapa no desconfinamento, com o fim das restrições à mobilidade entre os diferentes departamentos e a reabertura dos estabelecimentos de ensino secundário, o número de novos casos diários positivos de covid-19 é substancialmente menor do que a média de cerca de 30.000 registada nas últimas semanas.

No entanto, a descida reflete sobretudo o facto de, aos domingos, grande parte dos laboratórios de análises estar encerrada.

Desde o início da pandemia, França acumulou 5.656.007 casos de infeção com o novo coronavírus, a que estão associadas 105.159 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.203.937 mortos no mundo, resultantes de mais de 152,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

JSD // PMC

Lusa/Fim