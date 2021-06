O número de novos infetados elevou o total de casos registados desde o início da pandemia para 5,7 milhões.

De acordo com os dados, o país registou mais 25 mortes em hospitais, elevando acumulado de óbitos para 109.998 pessoas desde o início da pandemia, em março de 2020.

Já o número de pessoas internadas devido à covid-19 em França manteve-se estável nas últimas 24 horas, e há 14.525 internados, sete a menos do que ontem, dos quais 2.527 estão em unidades de cuidados intensivos.

Em relação à campanha de vacinação, os dados mostram que 27,95 milhões de pessoas receberam pelo menos uma das duas doses (53,2% da população adulta) e 12,26 milhões ambas (23,4%).

A partir de quarta-feira, o país entrará numa nova fase no combate à pandemia com menos restrições, o que permitirá a reabertura do interior de restaurantes, além de ginásios e o horário de recolhimento passará para as 23:00.

Posteriormente, no dia 15 de junho, terá início a campanha de vacinação também para adolescentes entre os 12 e os 15 anos.

O ministro das Finanças, Bruno Le Maire, garantiu hoje que a economia francesa recuperou fortemente e que o investimento empresarial está a aumentar, bem como o consumo.

Em entrevista ao 'Le Journal du Dimanche', o ministro das Finanças defendeu que França vai recuperar o nível de atividade económica de 2019 no primeiro trimestre de 2022, apesar da crise gerada pela pandemia.

DF // JH

Lusa/Fim