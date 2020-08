Mais 29 pessoas morreram nas últimas 24 horas, o que aumentou o total de óbitos no país para 30.635 desde o início da pandemia, um aumento em relação às quatro mortes relatadas no domingo.

Depois de ter reportado 5.313 contágios no domingo, 6.111 na quinta-feira e 7.379 na sexta-feira, o país apresenta uma taxa de 4,2% de resultados positivos nos exames de diagnóstico realizados nos últimos cinco dias, mais de 900 mil, segundo indicou o Governo, no domingo.

Além disso, 16 focos de contágio foram também identificados nas últimas 24 horas, estando agora 357 a serem investigados.

Nos hospitais, 4.582 pessoas estão internadas, mais 47 do que no domingo, 409 das quais nas Unidades de Cuidados Intensivos em estado grave, mais sete do que no dia anterior.

Dos 101 departamentos de França, 57 estão em situação de vulnerabilidade moderada ou alta devido à forte circulação do vírus.

Na terça-feira, 12,3 milhões de alunos regressam às salas de aulas em todo o país, em situação de vigilância e com rígidas medidas de higiene para evitar novos surtos epidémicos e focos em escolas e colégios.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

