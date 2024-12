"Uma missão francesa irá à Síria, pela primeira vez em 12 anos, para poder regressar às nossas antigas representações diplomáticas no terreno e estabelecer os primeiros contactos", disse o ministro interino numa entrevista à rádio pública France Inter.

O anúncio de Paris coincide com a passagem de uma semana do derrube do Presidente Bashar al-Assad por uma ofensiva da coligação rebelde.

Também hoje, o enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, chegou a Damasco, na primeira visita de um funcionário internacional ao novo governo de transição.

"Queremos verificar se as primeiras declarações desta nova autoridade, que tem sido encorajadora ao apelar à calma e que aparentemente não efetuou exações, correspondem à realidade", acrescentou Barrot.

Uma coligação de várias organizações rebeldes, liderada pelo grupo islamista Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham ou HTS, em árabe), herdeiro da antiga filial síria da Al-Qaida, derrubou há uma semana o regime de Al-Bashar em apenas 12 dias de uma ofensiva que pôs fim a 53 anos da férrea ditadura da família Al-Assad.

Desde o derrube, iniciou-se uma transição na Síria, com Mohamed al-Bashir a ocupar atualmente o cargo de primeiro-ministro interino até março próximo, e o líder da coligação rebelde, Ahmed al-Charaa (conhecido pelo nome de guerra Abu Mohamed al-Jolani), como "homem forte" do país.

