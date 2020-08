De acordo com uma publicação feita na rede social Twitter pelo secretário de Estado dos Transportes do Governo britânico, Grant Shapps, as informações disponíveis sobre a evolução da pandemia em vários países indicam que é necessário "remover França, os Países Baixos, o Mónaco, Malta, as ilhas Turcas e Caicos e Aruba" da lista de países seguros, para "manter os rácios de infeção baixos".

Por isso, a partir de sábado, qualquer cidadão que chegue ao Reino Unido provenientes de um destes destinos, terá de ficar em isolamento durante 14 dias.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 750 mil mortos e infetou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

O Reino Unido contabiliza mais 313 mil casos e 46.706 mortes desde o início da pandemia, enquanto França tem mais casos diagnosticados de covid-19 (331 mil), mas menos óbitos (30.388).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

