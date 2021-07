"Condeno veementemente este assassínio covarde. Toda a luz deve ser lançada sobre este crime que aconteceu num clima política e de segurança muito degradado", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian.

O chefe da diplomacia francesa convidou também "todos os atores da vida política haitiana à calma e contenção", pedindo aos franceses a "maior prudência".

Há uma semana, a França exortou o governo haitiano a agir para garantir a proteção da população, após a morte de 15 pessoas, incluindo um jornalista e um ativista político da oposição, num tiroteio em Porto Príncipe.

Por seu lado, numa breve declaração do seu porta-voz, Guterres transmitiu condolências ao povo e ao governo do Haiti, destacando que os responsáveis pelo crime devem ser levados à justiça.

"O secretário-geral apela a todos os haitianos a preservarem a ordem constitucional, manterem-se unidos perante este ato horrível e rejeitar toda a violência. As Nações Unidas vão continuar ao lado do governo e do povo do Haiti", disse o porta-voz, Stéphane Dujarric.

O Presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi assassinado hoje por homens armados aparentemente estrangeiros que realizaram um ataque à sua residência ao amanhecer no bairro de Pelerin em Porto Príncipe.

O assassínio ocorre dois meses antes das eleições presidenciais e legislativas convocadas para o próximo dia 26 de setembro, às quais Moise não se poderia candidatar.

Entretanto, as autoridades haitianas decidiram encerrar o aeroporto internacional de Príncipe, obrigando ao cancelamento ou ao desvio para outros destinos de vários voos da capital do país.

Duas companhias aéreas com rotas diárias para a capital da Haiti cancelaram todos os voos programados para hoje.

O Haiti, a nação mais pobre do continente americano, regista problemas económicos, políticos, sociais e de insegurança, nomeadamente com raptos para a obtenção de resgates realizados por gangues que quase sempre ficam impunes.

O país ainda tenta recuperar do devastador terramoto de 2010 e do furacão Matthew em 2016.

