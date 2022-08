Na ilha francesa da Córsega, onde as rajadas atingiram os 220 quilómetros por hora em algumas zonas, deixando cerca de 45 mil habitações sem luz, morreram seis pessoas, incluindo uma rapariga de 13 anos na sequência da queda de uma árvore num acampamento na cidade costeira de Sagone e uma idosa de 72 anos quando a cobertura de um restaurante de praia caiu sobre a sua viatura em Coggia.

Foram ainda encontrados os corpos de um pescador de 62 anos e de um canoísta.

O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, deslocou-se à ilha para inteirar-se do sucedido, que causou dezenas de feridos, 12 dos quais tiveram de ser hospitalizados.

Na região italiana da Toscana, duas pessoas morreram ao serem atingidas por árvores na cidade de Lucca e perto de Carrara.

Em Veneza, na região de Veneto, as rajadas arrancaram pedaços de tijolo do campanário de São Marcos, que fica em frente à catedral, obrigando à retirada de turistas da estrutura, que foi isolada. O forte vento derrubou cadeiras e mesas na Praça de São Marcos e noutros locais e arrastou cadeiras de praia no Lido.

Por causa do mau tempo, Toscana e Veneto declararam estado de emergência.

No norte de Itália, por contraste com o sul, onde as temperaturas chegam a atingir os 43º C, uma tempestade durante a noite levou ao encerramento de uma linha de comboio a sudeste de Génova, depois de ventos fortes arrastarem estruturas de praia para os carris, danificando os circuitos elétricos.

Pedras de granizo do tamanho de nozes partiram janelas de habitações na região da Ligúria e danificaram jardins e pomares.

Na Áustria, que enfrenta uma vaga de calor, uma tempestade causou a morte de cinco pessoas, incluindo duas crianças, e dezenas de feridos.

Segundo a agência noticiosa austríaca APA, três pessoas morreram após a queda de uma árvore no Estado de Baixa-Aústria. Duas crianças, de cinco e oito anos, morreram nas mesmas circunstâncias perto de um pequeno lago em Caríntia.

