"O inimigo atacou com 273 drones explosivos do tipo 'Shahed' e outros", afirmou a Força aérea ucraniana em comunicado, acrescentando que 88 foram "destruídos" e 128 "perdidos, sem consequências negativas".

Além da região de Kiev, os ataques tiveram como alvo as regiões de Dnipropetrovsk e Donetsk.

De acordo com dados da Força aérea ucraniana, este terá sido o maior ataque com drones lançado pela Rússia contra a Ucrânia desde o início da guerra, mas as autoridades ucranianas não o confirmaram.

O número de drones disparados excede o anterior maior ataque de drones conhecido da Rússia durante a guerra, quando a Rússia bombardeou a Ucrânia com 267 drones na véspera do terceiro aniversário da guerra.

O governador da região de Kiev, Mykola Kalashnyk, disse que uma mulher de 28 anos foi morta num ataque de drones na região e que três outras pessoas, incluindo uma criança de quatro anos, ficaram feridas.

Entretanto, o ministério da Defesa da Rússia afirmou que as suas defesas aéreas abateram sete drones ucranianos durante a noite e outros 14 hoje de manhã.

Os ataques ocorreram depois de, na sexta-feira, as primeiras conversações diretas entre Moscovo e Kiev em anos não terem conseguido chegar a um acordo de cessar-fogo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou a oferta do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de se encontrarem cara a cara na Turquia, depois de o próprio ter proposto negociações diretas - embora não a nível presidencial - como alternativa a um cessar-fogo de 30 dias, exigido pela Ucrânia e pelos aliados ocidentais, incluindo os EUA.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que planeia falar por telefone na segunda-feira com Putin, e a seguir com Zelensky e líderes de vários países da NATO, sobre o fim da guerra na Ucrânia.

