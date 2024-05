"O alerta para incêndio rural em zona de mato no campo militar de Santa Margarida foi dado às 15:20, está em curso e mobiliza 60 operacionais, apoiados por 15 viaturas e quatro meios aéreos", disse à agência Lusa, cerca das 17:00, fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o incêndio, no distrito de Santarém, está "a ceder aos meios" empregues no combate às chamas.

A fonte indicou ainda que não há registo de feridos nesta ocorrência, uma informação confirmada pelo Exército Português.

Contactado pela Lusa, a fonte oficial do Exército disse que a causa do incêndio está "relacionada com treino militar" envolvendo "fogos reais com diferentes sistemas de armas".

