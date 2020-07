Fogo em Avis atinge zona protegida pela Rede Natura 2000 - autarca

O incêndio florestal em Avis, no distrito de Portalegre, está a atingir uma "mancha florestal grande" integrada na Rede Natura 2000 e já obrigou ao corte do trânsito em duas estradas, por precaução, disse o presidente do município.