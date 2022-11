"Nós já tivemos com as autoridades uma apresentação do que são as diversas modalidades de engajamento do fundo e outros, mas essa é uma decisão totalmente do Governo angolano, baseado nessa apresentação que fizemos", disse o representante do FMI em Angola, Marcos Souto.

As "diversas modalidades, a conjuntura atual, as expectativas relativamente ao futuro de médio e longo prazo se faz sentido ou não para eles [autoridades angolanas] terem o engajamento oficial com o Fundo, um engajamento que pode ser sem financiamento, com financiamento", explicou.

"Existem diversas modalidades, mas é uma prerrogativa total do Governo angolano", sublinhou Marcos Souto, em declarações em Luanda.

Falando no final da cerimónia de apresentação do Relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais da África subsaariana do FMI, o responsável referiu que organismo que representa "está sempre disposto" a ajudar os países que necessitam.

"O FMI tem sempre estado disposto a dar suporte aos países de maneira geral, sempre que há necessidade, este tem sido o nosso foco principalmente durante os períodos de crise em que nós fizemos o que foi possível para dar o máximo suporte aos países que estavam sofrendo com a crise atual", rematou.

O anterior programa de assistência financeira do FMI a Angola terminou em dezembro de 2021.

O Relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais da África subsaariana do FMI foi apresentado na capital angolana, numa cerimónia coorganizada pelo organismo internacional e o Banco Nacional de Angola (BNA).

DYAS // LFS

Lusa/Fim