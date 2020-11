O aviso amarelo para as ilhas das Flores e do Corvo vai vigorar entre as 15:00 e as 21:00 de hoje (menos uma hora do que em Lisboa), segundo a informação do IPMA.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

APE // ROC

Lusa/fim