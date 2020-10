FLEC-FAC acolhe apelo da ONU e decreta "cessar-fogo imediato" no enclave angolano de Cabinda

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda -- Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC) decretou "um cessar-fogo em todo o território" do enclave no norte de Angola, respondendo "positivamente" a um apelo do secretário-geral das Nações Unidas neste sentido.