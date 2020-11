"O efeito do aumento do desemprego e o persistente receio de contrair covid-19 entre os consumidores vai limitar a recuperação do consumo privado no resto de 2020, a que se junta um colapso do turismo e das exportações mineiras", lê-se na mais recente análise sobre a economia de Moçambique.

O documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, antevê "uma recuperação na procura interna que vai ajudar o PIB [Produto Interno Bruto] real a crescer 3,6% em 2021, apesar de as exportações líquidas continuarem a ser um obstáculo à atividade económica".