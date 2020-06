"'Mosquito' é inspirado na história da chegada do meu avô a África", explicou o realizador, quando da estreia da obra. "No entanto, o que se passou durante a sua longa e solitária caminhada pouco se sabe. É aqui que entra a ficção, a efabulação e o sentido que pretendo dar à narrativa".

O filme teve estreia mundial em janeiro, no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, chegou às salas portuguesas no início de março, pouco antes do encerramento e da declaração do estado de emergência, por causa da covid-19, e foi retomado na passada segunda-feira, na reabertura do Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra.