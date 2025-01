"Duas Vezes João Liberada", selecionado para uma nova secção competitiva intitulada "Perspetivas", é a primeira longa-metragem de ficção de Paula Tomás Marques, depois de ter feito cinco curtas-metragens, entre as quais a premiada "Dildotectónica" (2023).

Em julho passado, o festival tinha já anunciado a criação de uma nova competição, dedicada a revelar "realizadores emergentes excecionais de todo o mundo", como descreveu a diretora da Berlinale, Tricia Tuttle.

A secção "Perspetivas" tem um prémio monetário de 50.000 euros a dividir entre produtores e realizadores do filme premiado.

Segundo a sinopse, a história de "Duas Vezes João Liberada" "segue João, uma atriz lisboeta, que protagoniza um 'biopic' sobre Liberada, uma dissidente de género perseguida pela Inquisição portuguesa no século XVIII".

Escrito por Paula Tomás Marques e June João, que também protagoniza, o filme "explora os desafios de reconstruir e representar histórias queer no cinema, refletindo sobre os modos de escrita da História, as limitações narrativas de uma produção cinematográfica e o papel da atriz no processo criativo", lê-se em nota de imprensa divulgada pela agência Portugal Film.

A 75.ª edição do Festival de Berlim está prevista de 13 a 23 de fevereiro e a competição oficial integra filmes como "What does that nature say to you", de Hong Sangsoo, "Blue Moon", de Richard Linklater, "Dreams", de Michel Franco, "Kontinental'25", de Radu Jude, "Girls on Wire", de Vivian Qu, e "O último azul", do brasileiro Gabriel Mascaro.

Da programação anteriormente anunciada pelo festival, sabe-se que na secção "Fórum" estará a coprodução portuguesa "La Memoria de las Mariposas", da peruana Tatiana Fuentes Sadowski.

"Mirage: Eigenstate", do artista indonésio Riar Rizaldi, também com coprodução portuguesa, foi selecionado para a secção "Fórum Expandido".

A série portuguesa de ficção "Espias", de Pandora da Cunha Telles, estará no mercado de séries, em paralelo ao festival.

O júri que atribui o Urso de Ouro e Urso de Prata será presidido pelo realizador norte-americano Todd Haynes e a atriz escocesa Tilda Swinton receberá, na abertura do festival, o Urso de Ouro Honorário.

