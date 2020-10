"Entendo o conceito de ficção primeiro como uma arte laica, ela é desvinculada, transita sobre todas as linguagens pragmáticas da vida, linguagem da ciência, da fé, da psicologia, da história, dos modos de perceção do mundo. A literatura se apropria de todas as linguagens, mas não se identifica com nenhuma delas", disse Tezza à Lusa.

O autor foi convidado a falar sobre literatura, ficção e imaginário na Semana Literária da PUC-PR 2020, que reunirá através de encontros e debates virtuais outros autores renomados como o moçambicano Mia Couto, Conceição Evaristo, Eliane Brum,?Milton Hatoum, Eliane Potiguara, Ana Maria Machado, Nádia Battella, Juliana Souza entre outros.