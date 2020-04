Em declarações à Lusa, o académico angolano considerou que as medidas que têm sido tomadas deveriam ter em conta as realidades locais: "Essa ideia de que um tamanho serve para todos não funciona porque as realidades são totalmente diferentes. Não é possível fazer um 'hashtag' #fica em casa que não é ajustado à nossa realidade, é preciso fazer um 'hashtag' #fica em casa, mas ajudar também aqueles que não podem ficar em casa".