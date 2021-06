Depois da interrupção ocorrida em 2020, devido à pandemia, o Festival de Jazz da Mealhada volta e assegura testes rápidos de saliva à covid-19, para "quem quiser testar-se antes de entrar na sala do Cineteatro Messias", disse em conferência de imprensa o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro.

A 4.ª edição do Festival de Jazz da Mealhada é gratuita e vai decorrer no Cineteatro Messias pela simples razão de que "num espaço aberto não seria possível controlar o número de pessoas, poderia haver aglomerações e as pessoas que não cumpririam as regras", explicou.

O programa do Meajazz para esta edição é marcado pela presença de artistas de quatro países diferentes.

No dia 03 de setembro, o festival conta com Maria Casal (Portugal), Cirro Cruz Quarteto (Brasil) e Sónia Pinto (Portugal).

Em 04 de setembro, a iniciativa conta com as atuações de Cucoma Combo (Itália), grupo Mova Dreva (Bielorrússia/Portugal) e ainda o trompetista mealhadense Luís Martelo, com as filarmónicas Lira Barcoucense e Pampilhosense (Portugal).

"Felizmente, voltamos a ter condições de realizar em segurança um evento único, que tem valor em si mesmo, que proporciona aos nossos munícipes e visitantes a audição de música de excelência", referiu o presidente do município citado em nota de imprensa.

O Meajazz é um evento organizado pela Câmara Municipal da Mealhada, distrito de Aveiro, com o mecenato do restaurante Rei dos Leitões e o apoio à Produção Associação Motivos Alternativos.

O Cineteatro Messias, em condições normais, teria um limite de 368 pessoas, mas, no entanto, este ano, de modo a cumprir as recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS), o limite de entradas será de 188 lugares.

