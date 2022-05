A "Música em cena" traz um "ciclo de concertos em que a palavra é o elemento central", que arranca no próximo sábado, por onde passam nomes como Afonso Cabral, JP Simões, Jasmim, Jónatas Pires, B Fachada, Teresinha Landeiro, Benjamim, Joana Espadinha, Mila Dores, Pedro de Tróia, Samuel Úria e Esteves.

Há ainda uma atuação de Lena d'Água, no Centro Cultural Emergente, no Marco de Canaveses, a 29 de outubro, a marcar o encerramento do ciclo "Escrita em Cena".

Também com início no próximo sábado, o ciclo "Escrita guiada", com conceção artística da Bairro dos Livros, "leva o público a visitas históricas a locais classificados do património cultural do Douro, Tâmega e Sousa, mas que incluem também a componente artística da performance teatral, inspirada na história literária de cada um dos 12 municípios da região", explica a organização, em nota de imprensa.

"Em cena para a família" convida as companhias Astro Fingido, Filandorra -- Teatro do Nordeste, Jangada Teatro e Teatro do Montemuro para contar "histórias para refletir e divertir, ora musicadas, ora sussurrantes, sobre monstros, diabos e medos, mas também sobre natureza, história e lendas".

Espaço ainda para a exposição literária itinerante "Escrita d'aqui", a partir de 01 de junho, e para o ciclo de teatro de autores regionais "Escrita em Cena", que, a partir de 16 de setembro, convida as companhias locais para revisitarem "a vida e a obra literária de Daniel Faria, Teixeira de Pascoais, Leonardo Coimbra e Soeiro Pereira Gomes".

Esta última valência "abre terreno para o festival Escritaria, dedicado à literatura, que acontece em Penafiel, entre 16 e 23 de outubro", acrescenta a organização.

O festival é "promovido no âmbito da operação Escrita em Cena -- Programação Cultural em Rede do Tâmega e Sousa, sendo dinamizado em parceria pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, pela Associação de Municípios do Vale do Sousa -- Rota do Românico, pela Associação de Municípios do Baixo Tâmega e pelo Município de Penafiel".

É cofinanciado pelos programas operacionais Norte 2020 e Portugal 2020, e ainda pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Todas as atividades programadas no âmbito do Inventa são de acesso gratuito.

