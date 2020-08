"É já no próximo ano que um dos maiores Festivais do Brasil assentará arraiais em solo Português. Em 2021, em Lisboa, o Kondzilla Festival terá a sua primeira edição e conta já, com duas confirmações de luxo. Dois dos maiores nomes da música brasileira e portuguesa, da atualidade: Kevinho e David Carreira", refere a organização num comunicado hoje divulgado.

O brasileiro Kevinho e o português David Carreira divulgaram recentemente um tema conjunto, "Festa".

O Kondzilla, explica a organização, começou com um canal de música no Youtube, onde "estão armazenados alguns dos maiores sucessos da música brasileira" e que conta hoje "com quase 60 milhões de subscritores".

"Mas, o que nasceu no Youtube, tornou-se numa empresa multiplataformas especializada em produções musicais e audiovisuais para o público mais jovem, na representação de alguns dos mais carismáticos artistas brasileiros e por fim na criação de um grande festival", lê-se no comunicado.

As datas e o cartaz completo serão anunciados "oportunamente".

