O Festival tem transmissão no próximo sábado, dia 10 de outubro, às 20:30, hora local de Maputo, a partir da Casa Museu Amália Rodrigues, à semelhança do Festival de Fado da América Latina, ocorrido na passada terça-feira, quando passavam 21 anos sobre a morte da fadista, e que pôde ser visto 'online' e em salas de Buenos Aires, Rio de Janeiro, Quito e Lima.

O programa de Maputo retoma as atuações das três fadistas e inclui igualmente uma conferência do musicólogo Rui Vieira Nery, autor da obra "Para Uma História do Fado", e a projeção do documentário "The Art of Amália" (2000), de Bruno de Almeida.