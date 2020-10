"Há um filme 100% moçambicano, desde o texto ao realizador ["Mabata Bata"], há São Tomé com [a realizadora] Margarida Cardoso, que também aborda Moçambique, [há o documentarista norte-americano] Billy Woodberry, um homem que aborda as questões coloniais em Angola. E este 'puzzle' foi propositado para haver um especial olhar e mais abrangente", do festival, sobre a África de expressão portuguesa, admitiu o presidente do Cine Clube de Viseu.

Rodrigo Francisco explicou à agência Lusa que "são histórias e filmes que se debruçam sobre as ex-colónias, porque é a luta habitual do cine clube de escavar, de percorrer um caminho de encontrar filmes que não são vistos".