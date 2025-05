À semelhança do que aconteceu na semana passada, a empresa de transporte refere que as alterações na operação do metropolitano são tomadas de acordo com o plano de segurança definido pelas autoridades competentes, "no âmbito dos jogos de futebol Braga/Benfica e Sporting/Vitória SC, e da previsão de um elevado número de adeptos na zona da Praça Marquês de Pombal".

Ainda segundo a empresa, em caso de procura "excecionalmente elevada, poderão ocorrer alterações na frequência dos comboios", o que se poderá refletir "num possível aumento dos tempos de espera em toda a rede".

"A operação será monitorizada em permanência, ajustando-se a oferta em função da procura verificada, dentro das capacidades técnicas e operacionais disponíveis", informa a empresa.

O Metropolitano de Lisboa adianta que o serviço "poderá estar sujeito a outras alterações operacionais", caso venham a ser determinadas pela PSP em função da evolução da situação.

Após o dérbi lisboeta disputado no sábado passado, que terminou com um empate, Sporting e Benfica enfrentam a 34.ª e última jornada com os mesmos 79 pontos, com os 'leões' em vantagem no confronto direto, bastando fazer igual ou melhor na receção ao Vitória de Guimarães do que as 'águias' na visita ao Sporting de Braga.

Os jogos serão disputados às 18:00.

RCP // JLG

