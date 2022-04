O evento, promovido pelo município, em parceria com a Biblioteca Pública de Évora (BPE), vai decorrer no Largo Conde de Vila Flor, junto ao templo romano, e inclui apresentações de livros com a presença dos autores, exposições, leituras encenadas ou uma maratona de leitura.

Sessões de histórias e de poesia, oficinas de ilustração e de escrita, conferências, conversas, visitas guiadas e momentos de animação musical e teatral são outros dos atrativos, divulgou a autarquia.

Um total de 11 livrarias, de Évora e de outros pontos do país, participa no evento, composto por um "vasto programa", com mais de 60 atividades centradas em autores, em textos literários e nos livros.

Neste regresso após dois anos de interregno, "a iniciativa mantém o seu foco", ou seja, a promoção do livro e da leitura, disse a organização.

Segundo a câmara municipal, um dos destaques da Feira do Livro vai ser a conversa "Barcos de Papel: A leitura como instrumento de sobrevivência", no dia 25, com a participação de Alberto Manguel, ex-diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e especialista em estudos sobre a história da leitura.

"De origem argentina e naturalizado canadiense, o autor, ensaísta, editor e tradutor mudou-se há cerca de dois anos para Lisboa, para dirigir o Centro de Estudos de História da Leitura", indicou a organização.

No mesmo dia, também vai estar em Évora o escritor João Tordo, com o livro "O Naufrágio", disse o município, aludindo ainda às presenças de outros autores, noutros dias do certame, como Boaventura de Sousa Santos, Cármen Garcia, Vasco Correia, Fernando Venâncio, Alice Neto de Sousa, Pedro Proença, Raquel Gaspar Silva e Nuno Nepumoceno.

Estão também programadas sessões temáticas sobre diversos escritores, nomeadamente José Saramago, Antunes da Silva e Manuel Gusmão.

A apresentação do catálogo "Impressores de Memórias D'Évora" e uma conversa com tipógrafos locais são outras iniciativas destacadas.

A inauguração oficial da Feira do Livro vai acontecer às 16:00 de dia 16, mas o evento abre portas aos visitantes logo nessa manhã.

A Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e a Fundação Eugénio de Almeida são alguns dos parceiros do certame.

