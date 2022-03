Promovido pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA), o certame, em 19.ª edição, voltará a decorrer na Cordoaria Nacional, com a presença de antiquários e galerias de arte moderna e contemporânea, além de expositores dedicados à joalharia e design.

No âmbito do programa da feira, este ano voltarão também as "Conversas sobre Arte", entre os dias 02 e 06 de maio -- sempre ao final da tarde - moderadas pela historiadora de arte Adelaide Ginga.

Estas conversas abordarão temas relacionados com o colecionismo, as dinâmicas do mercado pós-covid-19, os constrangimentos à atividade comercial das galerias, entre outros.

Inserido nas parcerias da LAAF, o Museu do Caramulo, convidado para a edição de 2022, irá apresentar, num espaço que lhe é dedicado, um conjunto de peças do seu acervo.

Iniciado em 1995, em formato bienal, o certame tornou-se anual em 2012 e, em 2019, apresentou-se pela primeira vez com a designação Lisbon Art and Antiques Fair - LAAF.

A APA, presidida por Carlos Bessa Pereira, é uma associação sem fins lucrativos nascida há 30 anos, membro da Confederação Internacional dos Negociantes de Obras de Arte (CINOA) desde julho de 1996.

Os seus associados estão concentrados no Porto, Lisboa, Estoril, Cascais, entre outros, e tem como objetivos "garantir a qualidade, a autenticidade e a confiança no negócio de antiguidades e arte".

A LAAF estará entre 30 de abril e 08 de maio na Cordoaria Nacional de Lisboa, na Avenida da Índia, todos os dias, das 15:00 às 21:00, e na terça-feira e sábado, dias 03 e 07 de maio, das 15:00 às 23:00.

