Trata-se de um apoio que inclui máscaras, sabão e álcool desinfetante e os beneficiários são idosos do Lar Nossa Senhora dos Desamparados, na cidade de Maputo, e crianças do Infantário da Matola, na província de Maputo, refere um comunicado da Federação Moçambicana de Futebol (FMF).

"Cada centro supracitado recebeu 230 máscaras, 10 litros de sabão líquido e 10 litros de álcool desinfetante", acrescenta a nota.

O infantário de Matola acolhe 86 crianças desfavorecidas e portadoras de deficiência e o Lar Nossa Senhora dos Desamparados acolhe 88 idosos.

Desde o anúncio do primeiro caso no país em 22 de março, Moçambique regista um total de 2.411 casos positivos de covid-19, 16 mortos e 860 pessoas dadas como recuperadas, segundo as últimas atualizações.

Dos casos ativos no país, a cidade de Maputo, capital do país, e Maputo província registam o maior número, com 509 e 329 infeções, respetivamente.

Na segunda-feira, o Ministério da Saúde de Moçambique declarou a cidade de Maputo o terceiro local com "transmissão comunitária" do novo coronavírus, devido à rápida evolução do número de casos.

