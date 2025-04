"Por enquanto, estamos bem posicionados para aguardar maior clareza" sobre o impacto das mudanças de política em áreas como imigração, tributação, regulamentação e tarifas, disse Powell, em comentários por escrito a serem entregues ao Clube Económico de Chicago.

A forte volatilidade nos mercados financeiros desde que o Presidente Donald Trump anunciou tarifas abrangentes em 02 de abril, apenas para suspender a maioria delas uma semana depois, levou a especulações sobre se a Fed cortaria em breve sua taxa básica de juros ou tomaria outras medidas para acalmar os investidores, mas ainda é incerto.

Powell reiterou que as tarifas do Governo Trump são "significativamente maiores do que o previsto" e que "o mesmo provavelmente se aplicará aos efeitos económicos, que incluirão inflação mais alta e crescimento mais lento".

Powell afirmou ainda que a inflação provavelmente será temporária, mas "também poderá ser mais persistente", ecoando uma preocupação expressa pela maioria do comité de definição de taxas de juros da Fed, composto por 19 membros, na ata da reunião do mês passado.

