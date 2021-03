Farmacêuticas devem acabar com pandemia em vez de ganhar mais dinheiro, diz Durão Barroso

As farmacêuticas devem concentrar-se em acabar com a fase mais aguda da pandemia da covid-19 em vez de procurarem ganhar mais dinheiro com acordos bilaterais para venda de vacinas, defende o presidente da Aliança Global para as Vacinas, Durão Barroso.