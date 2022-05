O Teatro Bernardim Ribeiro, propriedade do município, é um dos ex-libris da cidade alentejana, tendo a autarquia preparado uma programação especial, a decorrer ao longo de 2022, para assinalar os 100 anos da principal sala de espetáculos do concelho.

No âmbito desta iniciativa, este mês é dedicado ao fado e estão previstos espetáculos na cidade alentejana e em todas as freguesias do concelho, com vários fadistas.

A primeira atuação está marcada para a próxima sexta-feira, em São Bento do Ameixial, com Pedro Calado.

No próximo sábado, Maritina vai atuar em São Bento do Cortiço, enquanto, no dia 13, João Caldeira sobe ao palco em Estremoz e, para o dia seguinte, está marcada a atuação de Miguel Ramos em Santa Vitória do Ameixial.

Seguem-se espetáculos com Teresa Tapadas, em Evoramonte (dia 20), José Geadas, em São Domingos de Ana Loura (21), José Leal, em Glória (22), António Pinto Basto, em São Lourenço de Mamporcão (25), Silvino Sardo, em Estremoz (26), Matilde Cid, em Veiros (27), Miguel Moura, em Arcos (28) e Camané, no Teatro Bernardim Ribeiro (29).

O mês do fado conta com apresentação e curadoria de José Gonçalez e todos os espetáculos, à exceção da atuação de Camané, são de entrada gratuita, com inicio às 21:30 (só o espetáculo na freguesia de Glória é que está marcado para as 18:30).

Este evento dedicado ao fado está integrado no Fora de Cena -- Programação Cultural em Rede, da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC).

A programação comemorativa do centenário do Teatro Bernardim Ribeiro não se limita ao espaço do teatro, pois, também decorrem iniciativas de rua, em vários espaços da cidade e nas freguesias do concelho.

Segundo a câmara municipal, espetáculos de teatro, música, cinema, dança, ópera e artes circenses preenchem, ao longo do ano, a programação que assinala o centenário da sala de espetáculos.

O Teatro Bernardim Ribeiro, assim denominado em homenagem ao poeta alentejano do mesmo nome, foi inaugurado a 22 de julho de 1922 e está classificado como imóvel de interesse municipal desde 1997, integrando a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP).

