Extradição de Chang para Maputo não afeta rumo de julgamento - advogado

O advogado do ex-diretor do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE) de Moçambique, arguido no caso das dívidas ocultas, disse hoje à Lusa que a extradição do ex-ministro Manuel Chang não vai mudar o rumo do julgamento.