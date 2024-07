"Assinado durante os reinados de D. José em Portugal e do imperador Saed Mohammad bin Abdallah em Marrocos, este tratado formaliza o início das relações diplomáticas e comerciais oficiais entre os dois países", disse à agência Lusa Patrícia Ferreira, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT).

O tratado de paz inclui tratos de navegação e comércio.

Desta mostra faz parte um conjunto variado de cartas e tratados, vários em língua árabe, que ilustram bem o relacionamento entre ambos, desde o século XV.

"Em termos históricos, este 'Tratado de Paz, Navegação e Comércio' ajudou a estabilizar as relações entre Portugal e Marrocos, a revitalizar as trocas comerciais, a promover um período de paz e crescimento económico e a reforçar a posição de Portugal no norte da África", disse Patrícia Ferreira, que enfatizou: "Foi um marco importante nas relações luso-marroquinas, que estabeleceu um quadro formal para a paz e a cooperação, beneficiando os dois países".

Os documentos originais que se apresentam são a tradução para português do Tratado, estando o texto do Tratado em árabe e apresentado em formato digital, pois o seu estado de conservação não permite a sua exposição física, justificou a responsável.

Segundo Patrícia Ferreira, "esta tradução será posterior a 1798, e inclui duas ratificações, a primeira de 1790 pelos imperadores de Marrocos Abdallah Mohammad Aliazid e a segunda, de 1798, por Maulei Soleiman Bin Mohammad".

Da mostra, patente até 30 de agosto, consta ainda o 'fac-símile' do Atlas do Fernão Vaz Dourado, datado 1571, ao qual "se acrescentam alguns documentos iconográficos como o Atlas Universal, de João Teixeira Albernaz, de 1643, a Carta Náutica, do mesmo autor, de 1640, e ainda a Relação e declaração da planta da Fortaleza de Mazagão, dada por Henrique Correia da Silva, do século XVII".

A responsável destacou um documento que sumariza o Tratado, "que agrega outros tratados com o reino de Marrocos e que tem anexa uma curiosa lista manuscrita onde são enumerados alguns dos acordos e cartas entre os diversos monarcas portugueses e os reis de Marrocos, de 1504 a 1704, ilustrando as relações diplomáticas entre os dois países".

O documento mais antigo da exposição, que se apresenta em versão digital, data de 1509, e é a "Capitulação sobre o trato das mercadorias com os mouros", sendo um acordo comercial que ilustra o relacionamento existente entre os dois países.

