A explosão ocorreu perto do hotel Tenghu, no distrito de Doumen. O corpo dos bombeiros local recebeu um alarme por volta das 09:00 (2:00 em Lisboa), segundo a CCTV.

Segundo a mesma fonte, três pessoas ficaram feridas no incidente, entre as quais duas com ferimentos leves e uma com queimaduras.

A polícia ainda não apurou a causa da explosão.

