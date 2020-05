Custódio Duma, jurista e especialista em direitos humanos, considerou que a polícia moçambicana atua com exageros, porque "a repressão está no seu código genético".

"Os excessos que vemos estiveram sempre presentes no 'modus operandi' da polícia moçambicana, são parte do código genético, não acontecem apenas com o estado de emergência", defendeu.