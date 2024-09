Num encontro com homens de negócios na cidade de Maputo, Armando Guebuza, que chefiou o Estado moçambicano de 2005 a 2015, pediu a votação no candidato presidencial da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) às eleições gerais de 09 de outubro, Daniel Chapo.

"Nós queremos que o partido saia vitorioso destas eleições, porque também será a vitória do povo", enfatizou Guebuza.

Ao nono dia de campanha para as eleições gerais, foi a primeira vez que o antigo Presidente da República se juntou a uma ação de mobilização do eleitorado a favor da Frelimo.

Apesar de pertencer ao partido no poder, Guebuza tem dirigido aos seus "camaradas" críticas de perseguição a si e à sua família, desde o homicídio da filha, Valentina Guebuza, pelo marido, em 2016, e a condenação do filho mais velho, Ndambi Guebuza, a 12 anos de prisão, em 2022, pelo seu envolvimento no caso das "dívidas ocultas".

Guebuza não participou em qualquer ação de campanha do atual Presidente moçambicano e da Frelimo e seu sucessor, Filipe Nyusi, para a reeleição no cargo em 2019.

As eleições presidenciais moçambicanas vão decorrer em simultâneo com as legislativas, dos governadores provinciais e dos membros das assembleias provinciais.

O atual Presidente moçambicano não se recandidata às próximas eleições presidenciais, por ter atingido o limite constitucional de dois mandados.

PMA // PDF

Lusa/Fim