"O pensamento de Amílcar Cabral é, sobretudo, um pensamento emancipador e libertador" e graças às iniciativas do centenário está a ter um tratamento por teóricos e investigadores de diferentes áreas, referiu.

"Há uma universalização" de Amílcar Cabral, "que ultrapassa o antigo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC)" e que não tem fronteiras.

Após o assassínio de Cabral, em 20 de janeiro de 1973, em Conacri, seguiram-se os primeiros anos de independência em que o PAIGC, que ele fundou, foi um "partido único", na Guiné-Bissau e em Cabo Verde.

Vários opositores e estudiosos têm questionado, ao longo dos anos, a democracia desses tempos de um só partido.

"As pessoas não são sérias, mesmo os investigadores", que insistem no tema "porque não gostam das lutas de libertação" e, por isso, referem que as figuras da época "conquistaram a independência, mas eram ditadores", considera Pedro Pires.

"É uma maneira de me desqualificar, de desqualificar uma forma de luta e uma forma de deslegitimação dos que fundaram e viabilizaram este estado", diz, recentrando a discussão: "Um partido que viabiliza um país [que era considerado] impossível", devido aos níveis de pobreza, "não é um partido único".

Só se consegue tal feito "com a participação de todos", pelo que classifica como um partido que juntou a vontade geral e não uma força para a amordaçar.

"É a partir dessa adesão que há condições para viabilizar o país", que "não tinha confiança em si próprio para assumir o seu destino", diz.

"Partimos do princípio que a sociedade estava preparada para exercer a sua soberania. Não estava nada", refere, acrescentando: "Quem em Cabo Verde estava em condições de liderar esse processo? Não eram as pessoas que nunca fizeram nada por ele e que se calhar não acreditavam [na independência]. Eram as pessoas empenhadas e comprometidas".

É o envolvimento popular que Pedro Pires retrata que diz estar na base do ideal de democracia.

"Democracia é participar nas decisões, não é a mesma coisa que ter muitos partidos" e esse nível de participação "sempre foi praticado" pelo PAIGC, diz, desde a eleição da primeira Assembleia Nacional Popular, nas zonas libertadas da Guiné, que proclamou a independência em 1973, até às primeiras eleições em Cabo Verde.

"Para escolha de deputados faziam-se reuniões e mais reuniões, para escolher os candidatos, que depois eram selecionados. Não havia uma captura de poder" como acontece numa ditadura ou até em democracias da atualidade.

"Recentemente, em muitas democracias, ou em quase todas, o poder é capturado por uma minoria, por um grupo que assume o poder ou ganha eleições", enquanto a democracia é uma "construção social", cujo amadurecimento, em Cabo Verde, levou depois à abertura ao multipartidarismo, consagrado na Constituição em 1992.

Recusa o rótulo de "partido único", aponta o PAIGC como "partido libertador e fundador do estado de Cabo Verde. Não é o partido que caiu do céu, não. Ele está na base da construção de tudo isto e, se decide promover o pluripartidarismo, é porque tinha uma mentalidade que dizia: vamos experimentar outra coisa e permitir maior participação das pessoas".

"A falácia está em não dizer a verdade, na manipulação, porque a verdade não convém", diz Pedro Pires, que reaviva memórias de acusações de que foi alvo em 1990, em período pré-eleitoral.

"Disseram que eu era rico, que tinha roubado, que tinha posto dinheiro na Suíça. A Praia estava cheia de pinturas dizendo 'estes são ladrões'", recorda, para dizer que aos autores faltou "sinceridade, ter a hombridade de reconhecer a verdade", naquele, como noutros episódios da história.

Hoje, o comandante, como ainda é tratado por quem o conhece, está centrado em levar a bom porto as comemorações do centenário de Cabral.

A Fundação Amílcar Cabral, que Pedro Pires dirige, tem dinamizado o programa e aglutinado iniciativas.

"Pessoalmente estou surpreendido com o apoio, a adesão e a multiplicidade de iniciativas" de diversas organizações, tanto em Cabo Verde como no exterior, refere Pedro Pires.

Amílcar Cabral celebraria 100 anos a 12 de setembro de 2024, decorrendo atividades em diferentes países para assinalar a efeméride.

Em Cabo Verde, várias comemorações estão associadas à Fundação Amílcar Cabral e incluem um colóquio internacional sobre o líder histórico, a realizar em setembro, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, como ponto alto do programa.

