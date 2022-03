Ex-governador anuncia filiação no PSB e fica mais próximo de ser vice de Lula da Silva

O ex-governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin anunciou hoje que ingressará no Partido Socialista Brasileiro (PSB), ação que o coloca mais próximo de disputar a vice-presidência na possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.