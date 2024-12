Segundo o canal público ABC australiano, o ex-membro da equipa Ineos declarou-se culpado no tribunal de magistrados de Adelaide de uma "acusação agravada de criar um risco de dano", após colidir com a sua mulher enquanto conduzia um carro.

Os procuradores decidiram não avançar com as acusações de "condução perigosa que resulta em morte" e de "conduzir sem os devidos cuidados e colocar em risco a vida de outras pessoas", segundo o canal ABC.

A acusação acarreta uma pena máxima de sete anos de prisão e uma inibição de conduzir até cinco anos, tendo o ex-ciclista sido reenviado para o Tribunal Distrital para receber a sentença.

Melissa Hoskins, uma ciclista de pista retirada que representou a Austrália nos Jogos Olímpicos de Londres2012 e Rio2016, morreu num hospital de Adelaide devido aos ferimentos graves sofridos após um atropelamento à porta de casa.

Hoskins, que terminou a carreira em 2017 e casou-se com Rohan Dennis em 2018, com quem teve dois filhos, fez ainda parte da equipa australiana vencedora do evento de perseguição por equipas no campeonato do Mundo de 2015, em França.

Rohan Dennis, de 34 anos, conquistou o título mundial do contrarrelógio nos Mundiais de estrada de 2018 e 2019, bem como conta no seu palmarés com uma vitória numa etapa da Volta à França, em 2015.

