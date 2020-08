"As políticas públicas e sociais devem ser levadas a cabo nas zonas de fácil recrutamento de modo a eliminar a fácil instrumentalização desses grupos", disse Rufino Sitoe.

Rufino Sitoe, docente da Universidade Joaquim Chissano, falava em Maputo, capital do país, à margem do lançamento do seu primeiro livro, intitulado "Terrorismo em África: a Presença da Ameaça em Moçambique".